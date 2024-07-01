Столтенберг: НАТО не видит необходимости изменять ядерную доктрину

Президент РФ Владимир Путин заявлял в июне, что Москве известно о подготовке «вероятным противником» понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, в РФ думают над темой изменения ядерной доктрины в связи с разработкой в западных странах «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности» и в связи с тем, что западные эксперты считают допустимым использование подобных зарядов. По словам Путина, России пока не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.