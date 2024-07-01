Столтенберг: НАТО не видит необходимости изменять ядерную доктрину

«Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии», — сказал Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури».
Генсек НАТО также прокомментировал возможную смену власти в США. По его мнению, независимо от итогов выборов Вашингтон останется «сильным союзником» альянса, так как в стране «сильная поддержка Украины со стороны обеих партий».
Кроме того, Столтенберг заявил, что Китай не является противником НАТО, но он «бросает вызов ценностям, интересам и безопасности». Он обвинил КНР в угрозах Тайваню и в поддержке РФ по вопросу Украины. По словам генсека НАТО, альянс намерен укреплять отношения с Австралией, Южной Кореей, Японией.
Генсек НАТО в середине июня сообщал, что НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боевой готовности. Кремль посчитал это заявление нагнетанием напряженности.
Президент РФ Владимир Путин заявлял в июне, что Москве известно о подготовке «вероятным противником» понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, в РФ думают над темой изменения ядерной доктрины в связи с разработкой в западных странах «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности» и в связи с тем, что западные эксперты считают допустимым использование подобных зарядов. По словам Путина, России пока не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.
Изменения ядерной политики публично обсуждают и в США. В Белом доме в июне не исключали, что в будущем США примут решение о наращивании своего ядерного арсенала, если «Россия, Китай и Северная Корея не изменят свою нынешнюю траекторию».