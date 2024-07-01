«Начинают сбываться»: в США забили тревогу из-за мрачного пророчества

Как отмечают авторы, в середине июня республиканцы в Объединенном экономическом комитете конгресса выступили с предупреждением о том, что госдолг США, составляющий 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, представляет угрозу для экономического роста и способности страны занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности.
По словам Ругера и Савиджа, наиболее существенный риск финансовому благополучию американцев представляет ущерб, который долговые проблемы наносят экономике страны — «источнику благосостояния и национальной мощи».
«Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы», — утверждают они.
В случае, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, у них уже не будет экономики, которая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. При этом еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с таким предупреждением, указав, что нацбезопасность напрямую связана с состоянием экономики.
«Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга», — отметили авторы.
Расходы, финансируемые за счет заемных средств, переносят налоговое бремя с нынешних поколений на будущие, таким образом, затраты на контрпродуктивные государственные расходы сегодняшнего дня будут нести следующие поколения, напоминают Ругер и Савидж.
«Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам — поверьте адмиралу Маллену», — резюмировали они.
В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на утро понедельника уровень американского долга превышает 34,7 триллиона долларов.