«Начинают сбываться»: в США забили тревогу из-за мрачного пророчества

В случае, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, у них уже не будет экономики, которая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. При этом еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с таким предупреждением, указав, что нацбезопасность напрямую связана с состоянием экономики.