Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС

«Так будет продолжаться, потому что очень много сил, кто с удовольствием видел бы Венгрию вне ЕС. Венгрия не хочет выходить из ЕС, правительство скорее хотело бы, чтобы ЕС изменился таким образом, чтобы у стран было больше свободы, потому что пока во всем диктует Брюссель», — сказал Шпётле, отметив, что в этом может немного помочь создание нового правого альянса «Патриоты за Европу».