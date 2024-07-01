Эксперт объяснил, чего ждать от председательства Венгрии в ЕС

Венгрия с 1 июля на полгода становится председателем ЕС.
«Больших коренных перемен не будет, Венгрия не скажет, что ЕС сейчас же закрывает границы от мигрантов, такого веса у председательства нет. Я бы скорее сказал, что она может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение, что тоже важно… Не скажу, что председатель — должность символическая, скорее, он немного указывает направление. Венгрия не сможет диктовать ЕС, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически», — сказал Шпётле.
При этом в ЕС многие «считают Венгрию противником», поскольку она независимо мыслит и по многим вопросам имеет собственное мнение, отметил эксперт. По его мнению, попытки изолировать Будапешт продолжатся, особенно учитывая, что председателем Еврокомиссии снова стала Урсула фон дер Ляйен.
«Так будет продолжаться, потому что очень много сил, кто с удовольствием видел бы Венгрию вне ЕС. Венгрия не хочет выходить из ЕС, правительство скорее хотело бы, чтобы ЕС изменился таким образом, чтобы у стран было больше свободы, потому что пока во всем диктует Брюссель», — сказал Шпётле, отметив, что в этом может немного помочь создание нового правого альянса «Патриоты за Европу».
Эксперт добавил, что приоритетами венгерского председательства также станут борьба с нелегальной миграцией, повышение европейской конкурентоспособности, поскольку Европа в последнее время «сильно отстала от Китая», и борьба с решениями, которые «усложняют жизнь» европейским аграриям.