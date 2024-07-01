Токаев дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита Си Цзиньпина в Казахстан — полный текст

Вопрос: Дипломатия глав государств направляет уверенное развитие китайско-казахских отношений. В сентябре 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки в своей первой зарубежной поездке после пандемии Covid-19. За последние годы Вы неоднократно совершали визиты в Китай или посещали Китай для участия в важных мероприятиях. Вы много раз непринужденно общались с Председателем КНР Си Цзиньпином на китайском языке, не могли бы рассказать, какие темы чаще всего с ним обсуждали? Какие эпизоды из Ваших контактов с Си Цзиньпином особенно Вам запомнились? Как Вы оцениваете перспективы развития отношений между Китаем и Казахстаном?