Касым-Жомарт Токаев рассказал, как создавалась ШОС

«Хотел бы особо подчеркнуть, что председательство в ШОС — это весьма важная, и в то же время очень ответственная миссия. Являясь одним из учредителей Организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, Казахстан рассматривает Организацию в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике», — сказал Токаев.