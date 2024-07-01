Касым-Жомарт Токаев рассказал, как создавалась ШОС

«Мне довелось присутствовать при ее создании в апреле 1996 года, участвовать в переговорах, подготовке документов».
За эти годы «Шанхайская пятёрка» выросла, а на грядущем саммите в Астане она превратится в «Шанхайскую десятку» — когда к ШОС присоединится Беларусь.
«Участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог, принять новую парадигму безопасности, создать справедливую экономическую среду и приложить необходимые усилия во имя защиты чистоты планеты», — заявил Токаев.
Казахстан предложил совместно разработать инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и получил поддержку от всех участников организации.
«Хотел бы особо подчеркнуть, что председательство в ШОС — это весьма важная, и в то же время очень ответственная миссия. Являясь одним из учредителей Организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, Казахстан рассматривает Организацию в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике», — сказал Токаев.
Он также отметил, что кульминацией председательства станет саммит в Астане. Ожидается принятие стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы.