В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Антоном Салиховым

Прощание с бойцом Антоном Салиховым, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае, сообщает администрация Соликамского городского округа.
Информация о гибели военнослужащего была опубликована в социальных сетях муниципалитета 30 июня. Мужчина умер во время СВО. Дата гибели бойца не уточняется.
Церемония прощания с погибшим состоится в 11:00 1 июля в ДК завода «Урал».
«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — добавили в муниципалитете.
Антона Салихова похоронят на кладбище в посёлке Мишарино.