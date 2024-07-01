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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Антоном Салиховым

Его похоронят в Соликамском округе.

Источник: Администрация Соликамска

Прощание с бойцом Антоном Салиховым, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае, сообщает администрация Соликамского городского округа.

Информация о гибели военнослужащего была опубликована в социальных сетях муниципалитета 30 июня. Мужчина умер во время СВО. Дата гибели бойца не уточняется.

Церемония прощания с погибшим состоится в 11:00 1 июля в ДК завода «Урал».

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — добавили в муниципалитете.

Антона Салихова похоронят на кладбище в посёлке Мишарино.