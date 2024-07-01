В Башкирии появилось новое почетное звание

Законом учреждено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан». Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что оно будет присуждаться сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления за многолетнее безупречное исполнение служебных и должностных обязанностей и личные заслуги.
Спикер парламента считает, что присуждение почетного звания послужит повышению престижа государственной и муниципальной службы.
«Система государственного и муниципального управления также нуждается в профессионалах высокого уровня — их компетентность напрямую влияет на качество разработки и реализации государственной политики, — сказал Константин Толкачев. — Повышение престижа профессии позволит привлечь к государственной и муниципальной службе больше талантливых людей и укрепит доверие граждан к государственным институтам, что будет благом для всего общества».