Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии появилось новое почетное звание

В Башкирии принят закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Башкортостан “О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан”. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Законом учреждено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Республики Башкортостан». Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что оно будет присуждаться сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления за многолетнее безупречное исполнение служебных и должностных обязанностей и личные заслуги.

Спикер парламента считает, что присуждение почетного звания послужит повышению престижа государственной и муниципальной службы.

«Система государственного и муниципального управления также нуждается в профессионалах высокого уровня — их компетентность напрямую влияет на качество разработки и реализации государственной политики, — сказал Константин Толкачев. — Повышение престижа профессии позволит привлечь к государственной и муниципальной службе больше талантливых людей и укрепит доверие граждан к государственным институтам, что будет благом для всего общества».