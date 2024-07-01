Глава Генштаба сказал, что Польша жалуется Китаю на Беларусь из-за ШОС

Муравейко обратил внимание на то, что помимо дипломатии и общения с другими странами, также есть военно-техническое сотрудничество, уточнив, что речь идет про участие в международных организациях или же других образованиях. Он напомнил, что у Беларуси это Союзное государство с Россией, а также ОДКБ.