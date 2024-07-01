Глава Генштаба сказал, что Польша жалуется Китаю на Беларусь из-за ШОС

Глава Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко в эфире ОНТ рассказал, что Польша жалуется Китаю на Беларусь из-за ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).
Он подчеркнул, что пройдет несколько дней и Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
— Почему Польша жалуется на нас Китаю? Все-таки хочет помешать и этому уже фактически свершившемуся событию. Ну или бросить ложку дегтя в банку меда, — отметил начальник Генерального штаба.
Муравейко обратил внимание на то, что помимо дипломатии и общения с другими странами, также есть военно-техническое сотрудничество, уточнив, что речь идет про участие в международных организациях или же других образованиях. Он напомнил, что у Беларуси это Союзное государство с Россией, а также ОДКБ.
По словам первого заместителя министра обороны, одним из последних аргументов и тезисов, выступающих как сдерживающий фактор, является возвращение на территорию Беларуси нестратегического ядерного оружия.
— Это сдерживающий фактор. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять.
Кроме того, глава Генштаба подчеркнул:
— Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза.