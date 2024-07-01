Глава Генштаба Муравейко объяснил проверку боеготовности белорусской армии

Он уточнил, что проверка боевой готовности является одной из форм подготовки соединений, воинских частей, подразделений. Муравейко отметил, что сегодня мир, процессы военно-политической, стратегической, тактической обстановки меняются довольно быстро. Он также уточнил, что классическая система подготовки, которая сложилась в армии Беларуси, включает в себя подготовку от простого к сложному, то есть с плановой отработкой тех или иных вопросов.