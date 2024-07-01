Глава Генштаба Муравейко объяснил проверку боеготовности белорусской армии

Глава Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ объяснил проверку боеготовности белорусской армии.
Он уточнил, что проверка боевой готовности является одной из форм подготовки соединений, воинских частей, подразделений. Муравейко отметил, что сегодня мир, процессы военно-политической, стратегической, тактической обстановки меняются довольно быстро. Он также уточнил, что классическая система подготовки, которая сложилась в армии Беларуси, включает в себя подготовку от простого к сложному, то есть с плановой отработкой тех или иных вопросов.
— Внезапная же проверка дает шанс, возможность или, скажем так, срез посмотреть на то, как эти вопросы будут отрабатываться в условиях, максимально приближенных к критической ситуации, — пояснил начальник Генерального штаба.
Он подчеркнул, что, проводя подобные проверки, преследуется целый ряд задач. Муравейко объяснил, что, во-первых, рассматривается неординарность мышления тех командиров, подразделения которых попадают под указанную проверку. Во-вторых, удается четко увидеть те недоработки, которые есть в классической системе подготовки.
— Мы от нее не отказывались и никогда не откажемся, потому что она имеет фундаментальный характер. Но иногда любой фундамент надо проверять, проливая водой.
Глава Генштаба Беларуси заявил, говоря про проверки боеготовности:
— Так вот, эти проверки — это ничто иное как тренировка, насколько этот фундамент выдерживает испытание временем.