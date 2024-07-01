Иркутских думцев наградили: работа седьмого созыва подходит к концу

Почетной грамотой Законодательного Собрания региона были награждены Алексей Савельев, Сергей Юдин, Юрий Коренев, Иван Гущин, Алексей Колмаков, Александр Панько. благодарностями председателя Иркутской думы Евгения Стекачева, почетной грамотой представительного органа Иркутска и мэра за многолетнюю трудовую деятельность были отмечены сотрудники аппарата городской думы.