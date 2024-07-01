Иркутских думцев наградили: работа седьмого созыва подходит к концу

Иркутская дума завершает работу седьмого созыва. На 66-м очередном заседании думы депутатов наградили. Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил почетные грамоты думцам Александру Друзенко, Алексею Вепреву, Александру Квасову, Александру Сафронову (избирательный округ № 32), благодарности — Алексею Кудрявцеву и Ростиславу Белых.
Почетной грамотой Законодательного Собрания региона были награждены Алексей Савельев, Сергей Юдин, Юрий Коренев, Иван Гущин, Алексей Колмаков, Александр Панько. благодарностями председателя Иркутской думы Евгения Стекачева, почетной грамотой представительного органа Иркутска и мэра за многолетнюю трудовую деятельность были отмечены сотрудники аппарата городской думы.