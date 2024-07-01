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Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции

Треть избирателей проголосовала за партию Ле Пен, президентская коалиция добилась голоса только каждого пятого. Президент имеет больше власти, чем премьер, но Макрону нужно согласие парламента для решений по внутренней политике.

Источник: AFP 2023

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получают в первом туре парламентских выборов во Франции 33,4%, передает Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики. Euroactive отмечает, что это исторический рекорд для ультраправых.

За ними идут левые, которые объединились в «Новый народный фронт» (27,98%), они опередили коалицию сторонников президента Эмманюэля Макрона (20,76%).

Итоги первого тура выборов совпали с результатами экзитполов, опубликованных накануне, 30 июня.

Макрон распустил парламент и назначил выборы на конец июня — начало июля после победы «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в начале лета. Французский лидер заявлял, что планы ультраправых и левых могут привести к «гражданской войне», поскольку, по мнению главы государства, эти политические силы усиливают конфликты в обществе. Макрон исключил свою отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов.

Глава «Национального объединения» Джордан Барделла уже объявил о планах возглавить правительство и пообещал быть «уважающим Конституцию и функции президента республики, но бескомпромиссным в политике».

Явка составила 65,5% — это рекордный уровень с 1997-го, когда на участки пришли 68,5% избирателей.

Франция — президентская республика, президент наделен широкими полномочиями. Однако позиция парламента и особенно Национальной ассамблеи (его нижней палаты) важна для проведения внутренней политики и изменений законодательства. Нацассамблея имеет право выразить вотум недоверия кабинету министров, обычно за ней остается последнее слово по законопроекту, если с Сенатом возникают трения.

«Национальное объединение» — самая известная националистическая и антииммигрантская крайне правая партия Франции, прежде она не участвовала в управлении страной. Следующий тур состоится 7 июля.

Основатель партии, президент Жан-Мари Ле Пен, был открытым расистом и публично приуменьшал значение Холокоста. Его дочь Марин Ле Пен, возглавив партию, пыталась выправить репутацию политической силы, и исключила своего отца из партии в 2015 году. Однако до сих пор некоторые ее члены делают расистские, гомофобные и антисемитские заявления.