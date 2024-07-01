Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции

Макрон распустил парламент и назначил выборы на конец июня — начало июля после победы «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в начале лета. Французский лидер заявлял, что планы ультраправых и левых могут привести к «гражданской войне», поскольку, по мнению главы государства, эти политические силы усиливают конфликты в обществе. Макрон исключил свою отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов.