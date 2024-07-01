Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получают в первом туре парламентских выборов во Франции 33,4%, передает Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики. Euroactive отмечает, что это исторический рекорд для ультраправых.
За ними идут левые, которые объединились в «Новый народный фронт» (27,98%), они опередили коалицию сторонников президента Эмманюэля Макрона (20,76%).
Итоги первого тура выборов совпали с результатами экзитполов, опубликованных накануне, 30 июня.
Макрон распустил парламент и назначил выборы на конец июня — начало июля после победы «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент, которые состоялись в начале лета. Французский лидер заявлял, что планы ультраправых и левых могут привести к «гражданской войне», поскольку, по мнению главы государства, эти политические силы усиливают конфликты в обществе. Макрон исключил свою отставку вне зависимости от результатов парламентских выборов.
Глава «Национального объединения» Джордан Барделла уже объявил о планах возглавить правительство и пообещал быть «уважающим Конституцию и функции президента республики, но бескомпромиссным в политике».
Явка составила 65,5% — это рекордный уровень с 1997-го, когда на участки пришли 68,5% избирателей.
Франция — президентская республика, президент наделен широкими полномочиями. Однако позиция парламента и особенно Национальной ассамблеи (его нижней палаты) важна для проведения внутренней политики и изменений законодательства. Нацассамблея имеет право выразить вотум недоверия кабинету министров, обычно за ней остается последнее слово по законопроекту, если с Сенатом возникают трения.
«Национальное объединение» — самая известная националистическая и антииммигрантская крайне правая партия Франции, прежде она не участвовала в управлении страной. Следующий тур состоится 7 июля.
Основатель партии, президент Жан-Мари Ле Пен, был открытым расистом и публично приуменьшал значение Холокоста. Его дочь Марин Ле Пен, возглавив партию, пыталась выправить репутацию политической силы, и исключила своего отца из партии в 2015 году. Однако до сих пор некоторые ее члены делают расистские, гомофобные и антисемитские заявления.