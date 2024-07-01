Новосибирский актер Прилучный высказался о ситуации в зоне СВО

«С одним из бойцов меня связывают крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру “Покров”. И уже как два года помогаем ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — отметил Прилучный, передает издание Vesiskitim.ru.