Новосибирский актер Прилучный высказался о ситуации в зоне СВО

Популярный актер из Новосибирска Павел Прилучный высказался о ситуации в зоне СВО. Там находится его близкий друг.
Актер призвал помочь военнослужащему и 144-ой гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.
«С одним из бойцов меня связывают крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру “Покров”. И уже как два года помогаем ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — отметил Прилучный, передает издание Vesiskitim.ru.
По его словам, пришло время для нового сбора. Деньги направляют на покупку оборудования по защите бойцов и наблюдению.