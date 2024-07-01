Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский актер Прилучный высказался о ситуации в зоне СВО

Его близкий друг находится на передовой.

Источник: РИА "Новости"

Популярный актер из Новосибирска Павел Прилучный высказался о ситуации в зоне СВО. Там находится его близкий друг.

Актер призвал помочь военнослужащему и 144-ой гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.

«С одним из бойцов меня связывают крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру “Покров”. И уже как два года помогаем ребятам, которые сейчас находятся на передовой», — отметил Прилучный, передает издание Vesiskitim.ru.

По его словам, пришло время для нового сбора. Деньги направляют на покупку оборудования по защите бойцов и наблюдению.