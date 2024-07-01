Министерство туризма появилось в Приморском крае

Новое ведомство появилось в Приморье. Путем соединения краевого агентства по туризму и министерства государственного финансового контроля создали министерство туризма, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Официальная страничка нового министерства появилась на официальном сайте правительства Приморского края, кроме того был переименован telegram-канал уже бывшего агентства по туризму.
Должность министра заняла экс-глава госфинконтроля Наталья Набойченко, а первым заместителем стал Арсений Крепский, возглавляющий агентство туризма.
«Основной целью нашей работы является повышение конкурентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, повышение его качества и доступности, обеспечение безопасности туризма в России и за рубежом», — написано на официальной странице министерства.