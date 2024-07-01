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Министерство туризма появилось в Приморском крае

Новое ведомство возглавила экс-руководитель госфинконтроля Наталья Набойченко.

Источник: Комсомольская правда

Новое ведомство появилось в Приморье. Путем соединения краевого агентства по туризму и министерства государственного финансового контроля создали министерство туризма, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Официальная страничка нового министерства появилась на официальном сайте правительства Приморского края, кроме того был переименован telegram-канал уже бывшего агентства по туризму.

Должность министра заняла экс-глава госфинконтроля Наталья Набойченко, а первым заместителем стал Арсений Крепский, возглавляющий агентство туризма.

«Основной целью нашей работы является повышение конкурентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, повышение его качества и доступности, обеспечение безопасности туризма в России и за рубежом», — написано на официальной странице министерства.