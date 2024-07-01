Политика Макрона лишила Францию главного. Силы слова государства и его веса во внешней политике. Когда Россия была рядом, Париж был влиятельным и чрезвычайно уважаемым игроком за геополитической шахматной доской. Самостоятельно лишив себя связей с Россией, обрубив все контакты, предав наше доверие, Макрон превратил Францию в образование, не имеющее даже регионального влияния. Париж выперли при Макроне не только ведь из Афганистана. А практически из всей Западной Африки. Да и в собственных заморских территориях относительная лояльность держится исключительно на армейских штыках или усиленных патрулях полиции и жандармерии.