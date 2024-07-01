Досаев назначил себе нового заместителя

В 2018 году работал главным инспектором акима аппарата города Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района города Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал заместителем руководителя Управления земельных отношений города Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.