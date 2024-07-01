Лукашенко поздравил канадцев с праздником независимости

День Канады ежегодно отмечается 1 июля, когда в 1987 году произошло объединение Британских Северо-американских колоний Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Провинция Канада в федерацию. Эта дата является общегосударственным выходным днем и широко отмечается как в Канаде, так и за ее пределами.