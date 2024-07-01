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Лукашенко поздравил канадцев с праздником независимости

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил канадцев с праздником независимости, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

«В 1867 году три провинции стали конфедерацией, которая под общим флагом получила статус независимого государства Канада, с которой Беларусь связывает продолжительная история отношений».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что даже географическая удаленность между Оттавой и Минском никогда не мешала двум странам находить общие интересы, развивать торговлю и оказывать взаимную поддержку.

По словам Лукашенко, совместные проекты в науке, промышленности, образовании и спорте, включая популярный в Беларуси и Канаде хоккей, позволяли Канаде и Беларуси лучше понимать друг друга.

Президент убежден, что накопленные за десятилетия контакты между семьями, бизнесменами и учеными помогут преодолеть временные трудности и восстановить межгосударственный диалог.

Глава государства пожелал канадцам мирного неба и уверенности в завтрашнем дне, а также подчеркнул, что их будут рады встречать в Беларуси.

День Канады ежегодно отмечается 1 июля, когда в 1987 году произошло объединение Британских Северо-американских колоний Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Провинция Канада в федерацию. Эта дата является общегосударственным выходным днем и широко отмечается как в Канаде, так и за ее пределами.

Лукашенко Александр