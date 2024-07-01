Лукашенко поздравил канадцев с праздником независимости

«В 1867 году три провинции стали конфедерацией, которая под общим флагом получила статус независимого государства Канада, с которой Беларусь связывает продолжительная история отношений».
Там также отмечается, что даже географическая удаленность между Оттавой и Минском никогда не мешала двум странам находить общие интересы, развивать торговлю и оказывать взаимную поддержку.
По словам Лукашенко, совместные проекты в науке, промышленности, образовании и спорте, включая популярный в Беларуси и Канаде хоккей, позволяли Канаде и Беларуси лучше понимать друг друга.
Президент убежден, что накопленные за десятилетия контакты между семьями, бизнесменами и учеными помогут преодолеть временные трудности и восстановить межгосударственный диалог.
Глава государства пожелал канадцам мирного неба и уверенности в завтрашнем дне, а также подчеркнул, что их будут рады встречать в Беларуси.
День Канады ежегодно отмечается 1 июля, когда в 1987 году произошло объединение Британских Северо-американских колоний Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Провинция Канада в федерацию. Эта дата является общегосударственным выходным днем и широко отмечается как в Канаде, так и за ее пределами.