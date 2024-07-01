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В Перми многодетную мать осудили за попытку поджога военкомата: что ждет ее дочерей

ПЕРМЬ, 1 июля, ФедералПресс. Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении матери четырех детей. Ее осудили на полтора года условно за то, что она пыталась поджечь военкомат осенью прошлого года.

Источник: AP 2023

До оглашения приговора она была под домашним арестом. Сейчас пермячка находится под подпиской о невыезде. Эта мера пресечения будет действовать до вступления решения суда в законную силу.

Напомним, речь идет о 42-летней безработной жительнице Перми, которую аферисты убедили взять кредит на 800 тысяч рублей и отдать деньги им.

По словам осужденной, мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, два месяца убеждали ее, что она может попасть под неподъемные взятые кредиты, и под угрозой уголовного дела женщину убедили «жечь врагов» в военкомате, передает Properm.ru.

После возбуждения уголовного дела органы опеки изъяли у женщины детей, и сейчас она вынуждена добиваться их возвращения домой.

Как ранее писал «ФедералПресс», вечером 14 ноября прошлого года возле военкомата Дзержинского и Индустриального районов на улице Вавилова полицейские задержали женщину с бутылкой зажигательной смеси. Она пыталась уничтожить личные дела военнообязанных по требованию мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ.

После задержания суд отправил женщину под домашний арест.