Кресло Романа Гольдмана в Заксобрании Красноярского края хотят занять 8 человек

Ранее стало известно, что Романа Гольдмана лишили мандата из-за признания виновным в небрежном хранении оружия. Затем в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Недавно бизнесмен Владимир Владимиров сообщил, что покинувший Россию бывший депутат и глава Goldman Group был замечен во Флориде.