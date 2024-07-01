Кресло Романа Гольдмана в Заксобрании Красноярского края хотят занять 8 человек

На место сбежавшего из России Романа Гольдмана претендуют сразу 8 человек. Об этом заявили в Крайизбиркоме.
Кроме того, ранее были выдвинуты представитель «Единой России» Евгений Гарин, Виктор Загородников от «Яблока», а партию «Справедливая Россия За Правду» на довыборах представит Алена Бакайкина.
Ранее стало известно, что Романа Гольдмана лишили мандата из-за признания виновным в небрежном хранении оружия. Затем в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Недавно бизнесмен Владимир Владимиров сообщил, что покинувший Россию бывший депутат и глава Goldman Group был замечен во Флориде.