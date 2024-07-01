Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кресло Романа Гольдмана в Заксобрании Красноярского края хотят занять 8 человек

В Красноярске завершено выдвижение кандидатов на довыборы в Законодательное собрание.

Источник: Reuters

На место сбежавшего из России Романа Гольдмана претендуют сразу 8 человек. Об этом заявили в Крайизбиркоме.

В довыборах депутата ЗС по Емельяновскому одномандатному округу № 10 будут участвовать: Виталий Телин (партия «Родина»), Сергей Кузнецов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Жан Игнатьев (ЛДПР), Елена Чубко («Новые люди»), Елена Родикова (КПРФ).

Кроме того, ранее были выдвинуты представитель «Единой России» Евгений Гарин, Виктор Загородников от «Яблока», а партию «Справедливая Россия За Правду» на довыборах представит Алена Бакайкина.

Ранее стало известно, что Романа Гольдмана лишили мандата из-за признания виновным в небрежном хранении оружия. Затем в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Недавно бизнесмен Владимир Владимиров сообщил, что покинувший Россию бывший депутат и глава Goldman Group был замечен во Флориде.