В парламенте обсуждается проект ратификации поправок к соглашению между Молдовой и Румынией о военном сотрудничестве. На высшем уровне поощряется дальнейшее участие молдавских военных в миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС. Заключаются военные соглашения с Румынией и Францией. Они не только нарушают нейтральный статус, но и подготавливают почву для втягивания Молдовы в военную авантюру.