Депутаты блока «Победа», несмотря на то, что не могут посещать заседания парламента и работали в районах, следили за тем, что происходит в законодательном органе. Молдова все больше приближается к утрате статуса нейтральной страны, причем лоббируется это на государственном уровне.
В парламенте обсуждается проект ратификации поправок к соглашению между Молдовой и Румынией о военном сотрудничестве. На высшем уровне поощряется дальнейшее участие молдавских военных в миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС. Заключаются военные соглашения с Румынией и Францией. Они не только нарушают нейтральный статус, но и подготавливают почву для втягивания Молдовы в военную авантюру.
Это противоречит воле народа, который хочет жить в стране с нейтралитетом.
То, что Молдова продолжает утопать в финансовой яме и берет новые кредиты, уже ни для кого не секрет. При этом поддерживается законопроект о привлечении внешнего займа от МВФ. Стагнация экономики, полная финансовая несостоятельность и миллионные долги, которые будут выплачивать следующие поколения — реальность нынешней Молдовы.
Показателен проект постановления по Докладу народного адвоката о соблюдении прав и свобод человека в стране. Он является абсолютно поверхностным и не отображает реальную картину. Права граждан Молдовы нарушаются во всех сферах. С дискриминацией и преследованиями они сталкиваются ежедневно.
Все более политизированным институтом становится Центральная избирательная комиссия. В ЦИК назначен еще один исполнитель приказов PAS — в ущерб принципам пропорциональности сил в парламенте и вопреки международным рекомендациям.
Еще одно нарушение конституционных свобод граждан — назначение по предпочтению PAS вице-председателя национального органа по неподкупности. Он станет той политической дубинкой, которая будет решать, по какой цене граждане должны покупать имущество или продавать его. Теперь подчинение этого органа PAS будет официально узаконено.
Блок «Победа» призывает парламент прекратить антинародную деятельность и искажение информации о реальном положении дел в стране. Мы требуем, чтобы Молдове гарантировали, что она останется мирной страной, а права ее граждан будут защищены. Что касается парламента, то он, а в особенности его спикер, целиком дискредитировали себя и потеряли всяческое уважение.