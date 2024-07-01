Глава Керчи подал заявление об отставке после встречи с Аксеновым

Глава региона рассказал, что провел с Брусаковым встречу. «После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.
Обязанности главы администрации возложены на его заместителя Олега Каторгина.
Подавший в отставку чиновник пока никак не прокомментировал эту информацию.
62-летний Брусаков работал в администрации Керчи с 2021 года, сначала на посту заместителя главы, затем, с октября, — возглавил город.
Каторгину 44 года, в администрации Керчи он работает с 2014 года, заместителем главы стал в мае 2024 года.