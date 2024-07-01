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Глава Керчи подал заявление об отставке после встречи с Аксеновым

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: AP 2023

Глава региона рассказал, что провел с Брусаковым встречу. «После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Обязанности главы администрации возложены на его заместителя Олега Каторгина.

Подавший в отставку чиновник пока никак не прокомментировал эту информацию.

62-летний Брусаков работал в администрации Керчи с 2021 года, сначала на посту заместителя главы, затем, с октября, — возглавил город.

Каторгину 44 года, в администрации Керчи он работает с 2014 года, заместителем главы стал в мае 2024 года.