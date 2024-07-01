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Сын Байдена хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден хочет, чтобы его отец продолжил предвыборную гонку и показал себя хватким и владеющим фактами, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Сильнее всех Байдена призывал сопротивляться давлению и не выбывать из предвыборной гонки его сын Хантер Байден, с которым президент всегда советуется… Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели его отца таким, каким его знает он — хватким и владеющим фактами, а не запинающимся, стареющим президентом, которого американцы видели вечером в четверг», — пишет издание.

Газета также сообщает, что Байдена поддерживает вся его семья — жена, дети и внуки.

Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.