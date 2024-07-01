Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.

«Для меня большая честь завершить работу в качестве посла Беларуси в России на Красной площади, возле Могилы Неизвестного Солдата в связи с таким знаменательным для нашей страны днем — 80-летия освобождения от нацистов, нашим Днем Независимости», — сказал журналистам Дмитрий Крутой.