Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В церемонии приняли участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители МИД России, интеграционных структур, белорусские дипломаты.
Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.
«Для меня большая честь завершить работу в качестве посла Беларуси в России на Красной площади, возле Могилы Неизвестного Солдата в связи с таким знаменательным для нашей страны днем — 80-летия освобождения от нацистов, нашим Днем Независимости», — сказал журналистам Дмитрий Крутой.
Он добавил, что белорусская сторона подготовила масштабную программу мероприятий в России к 80-летию освобождения Беларуси.