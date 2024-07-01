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Крутой возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой 1 июля возложил венок от посольства Беларуси в России к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Торжественная церемония состоялась в честь Дня Независимости Беларуси и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

В церемонии приняли участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители МИД России, интеграционных структур, белорусские дипломаты.

Участники церемонии возложили также цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным на аллее городов-героев в Александровском саду. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула под звуки военного оркестра.
«Для меня большая честь завершить работу в качестве посла Беларуси в России на Красной площади, возле Могилы Неизвестного Солдата в связи с таким знаменательным для нашей страны днем — 80-летия освобождения от нацистов, нашим Днем Независимости», — сказал журналистам Дмитрий Крутой.

Он добавил, что белорусская сторона подготовила масштабную программу мероприятий в России к 80-летию освобождения Беларуси.