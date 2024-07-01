Марк Рютте, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов, с октября станет новым генеральным секретарем НАТО. 32 государства-члена организации уже дали свое согласие на его назначение и, таким образом, спустя 10 лет у НАТО будет новый глава.
Приход Марка Рютте в руководство НАТО практически совпадет с выборами нового президента Республики Молдова. Эта ситуация предоставит нам историческую возможность, которой нам грех не воспользоваться. Новый президент Молдовы должен будет официально обратиться к Марку Рютте с призывом, чтобы НАТО официально признало нейтралитет Республики Молдова. Уверена, что это заявление вызовет цепную реакцию и никто никогда, даже теоретически, не допустит идеи вовлечения Республики Молдова в военные сценарии.
Принятие НАТО декларации о признании нейтралитета Республики Молдова станет сильным началом мандата как для Марка Рютте, так и для нового президента нашей страны. Таким образом, будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят её не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся.