Марк Рютте, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов, с октября станет новым генеральным секретарем НАТО

Принятие НАТО декларации о признании нейтралитета Республики Молдова станет сильным началом мандата как для Марка Рютте, так и для нового президента нашей страны. Таким образом, будет послан сильный сигнал о том, что Республика Молдова заслуживает того, чтобы жить в мире, и что времена авантюристов, которые вооружают страну и готовят её не пойми к каким сценариям прошли и никогда не вернутся.