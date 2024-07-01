Премьер Словакии Роберт Фицо вернется к работе после покушения

По словам министра обороны, которые приводит портал Pravda.sk, после покушения у Роберта Фицо по-прежнему остаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Несмотря на это, премьер-министр в скором времени выйдет на публику.
Премьер-министр уже активно участвовал в обсуждении саммита, который прошел на этой неделе. Министр обороны допустил, что Роберт Фицо приступит к исполнению своих обязанностей до конца июля.
15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо на улице перед Домом культуры, в котором шло заседание правительства. Премьер получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавшему грозит до 25 лет заключения.
Стрелявшего в премьера Юрая Цинтулу задержали на месте. Нападавший заявил, что был не согласен с политикой действующего правительства. Роберт Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО.