Премьер Словакии Роберт Фицо вернется к работе после покушения

15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо на улице перед Домом культуры, в котором шло заседание правительства. Премьер получил три огнестрельных ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавшему грозит до 25 лет заключения.