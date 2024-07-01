Обзор РИА «Воронеж». Какие законы вступают в силу в июле 2024 года

С 1 июля в России официально завершается программа льготной ипотеки, хотя и до этой даты в последние месяцы банки по разным причинам неохотно выдавали такие кредиты. Эксперты называют целый ряд причин, которые привели к решению о прекращении данной программы господдержки. Во-первых, пандемия коронавируса давно позади, а программа в свое время вводилась именно с целью поддержать строительный сектор в непростой период спада продаж. Кроме того, программа льготной ипотеки оказалась «палкой о двух концах»: на короткий срок сделав квартиры в новостройках действительно доступнее для небогатых россиян, в дальнейшем она привела к резкому взлету цен на «первичку» и разрыву в цене между квартирами в новостройках и во вторичном жилфонде. По факту многие пользовались льготными кредитами не для улучшения жилищных условий, на что делался расчет, а в качестве инвестиций, массово покупая относительно недорогие «однушки» и квартиры-студии.