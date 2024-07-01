Обзор РИА «Воронеж». Какие законы вступают в силу в июле 2024 года

Рост платы за коммунальные услуги, новшества в борьбе с телефонными мошенниками, существенное облегчение жизни должников, отмена льготной ипотеки и другие законодательные новшества июля — в традиционном обзоре РИА «Воронеж».
Вырастет плата за услуги ЖКХ
Впервые с декабря 2022 года в Воронежской области будут проиндексированы тарифы ЖКХ. Средний уровень роста платы на федеральном уровне установлен в размере 9,8%. Фактический уровень роста платы с учетом всех факторов составит 9,5%, а только за счет роста тарифов — 9,3%, остальной рост обусловлен пересмотром нормативов накопления ТКО с министерством ЖКХ и энергетики Воронежской области.
Средний рост тарифов составит:
электроснабжение в домах с газовыми плитами — 8,7%;
теплоснабжение и горячее теплоснабжение — 8,8%;
газ — 10,9%;
холодное водоснабжение — 8,7%;
обращение с ТКО — 8%.
Уменьшить расходы на «коммуналку» некоторым воронежцам помогут компенсационные выплаты от государства на оплату ЖКУ. На компенсацию могут рассчитывать ряд категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории региона. На 2024 год на субсидирование платы за услуги ЖКХ в регионе будет направлено более 4,7 млрд рублей.
Малоимущих освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ
Также с 1 июля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и отдельные законы, регламентирующие порядок оплаты услуг ЖКХ. Отныне социально незащищенные слои населения, прежде всего малоимущие, будут освобождены от комиссии при оплате услуг ЖКХ и пени в случае задолженности. Банки и другие организации должны будут принимать строго суммы, указанные в квитанциях, без собственной выгоды. Нововведение не распространяется на почтовые отделения. Полный перечень категорий населения, с которых перестанет взиматься комиссия, определяет правительство.
Похищенные с банковского счета средства можно будет вернуть
Закон, который в теории должен помочь справиться с валом преступлений мошенников, был принят еще год назад, в июле 2023 года, но в полной мере начнет действовать только с 25 июля. Он вменяет в обязанность банкам проверку денежных переводов. И если они допустят перевод средств на счета мошенников, должны будут компенсировать эту сумму пострадавшей стороне.
Банки обязаны проверять буквально каждый перевод. Очевидно, подозрительными признаками будет наличие счета в базе мошенников Центробанка и совершение перевода с использованием технических средств, которыми ранее пользовались мошенники. Но насторожить сотрудников банка (или автоматизированные программы) должен нетипичный характер перевода. Например, когда он сделан из новой локации, или переводится необычно большая для этого клиента сумма.
Если возникло подозрение, банк вправе приостановить операцию по переводу средств на срок до двух дней. За это время он должен получить у клиента подтверждение, что средства переводятся с его согласия. Как правило, «отрезвление» после общения с мошенниками наступает достаточно быстро. Ну и вопрос от сотрудников банка должен посеять разумные сомнения, если этого еще не произошло.
Вернуть похищенные средства можно будет в том случае, если перевод совершен на счет, который находился в базе мошенников, и банк не запрашивал у клиента подтверждения перевода. Если подтверждение все же было дано, тогда ответственность с банка снимается. Также банку придется нести ответственность, если клиент заявил об утрате карты, а средства с привязанного к ней счета продолжали списываться.
Вводится уголовная ответственность за нарушения антитеррористической безопасности
Вступили в действие поправки в Уголовный и Уголовно-Процессуальный кодексы РФ, определяющие ответственность за нарушения антитеррористической безопасности. Уголовная ответственность теперь предусматривается, если человек в течение полугода два и более раза привлекался к административной ответственности по этой части. За причиненный вследствие нарушений ущерб более 1 млн рублей могут наказать штрафом до 80 тыс. рублей и в размере доходов за полгода, на срок до трех лет могут запретить занимать определенные должности. В случае гибели одного человека можно получить тюремный срок до пяти лет, а если жертвами преступной халатности стали несколько человек — до семи лет.
Меняются размеры госпошлин за выдачу паспортов
С 1 июля меняются в сторону повышения размеры государственных пошлин за действия с паспортами и другие регистрационные процедуры. Так, за выдачу российского паспорта теперь придется заплатить 4200 рублей вместо 2000. Биометрический загранпаспорт обойдется в 3000 рублей для детей до 14 лет и в 6000 для остальных граждан. Ранее было 2500 и 5000. При этом пошлина за выдачу обычного загранпаспорта без биометрии остается прежней — 1000 и 2000 рублей, соответственно.
За приглашение на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства теперь необходимо платить 960 рублей вместо 800. Вид на жительство стал «стоить» 6000 вместо прежних 5000. За регистрацию каждого иностранца теперь надо платить 420 рублей вместо 350. Выдача иностранцу разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования обойдется в 1920 рублей вместо прежних 1600. А разрешение на привлечение и использование иностранного работника теперь оценивается в 12 000 рублей вместо 10 000 за каждого человека. Самому иностранному гражданину за разрешение работать в России надо будет заплатить 4200 рублей вместо 3500.
Меняется очередность погашения задолженности по кредитам
С 1 июля также вступает в действие закон, меняющий очередность погашения задолженности по потребительским кредитам. Отныне если плательщик вносит сумму, недостаточную для погашения текущего платежа в полном объеме, эти средства распределяются так: в первую очередь — задолженность по процентам и по основному долгу, затем — проценты, начисленные за текущий период платежей и основной долг за текущий период, и только потом — неустойки, штрафы, пени и все прочие платежи, не противоречащие закону. По действовавшему ранее порядку неустойка имела более высокий приоритет и оплачивалась в третью очередь, после задолженности по процентам и по основному долгу. Это часто вело к попаданию людей в кредитную кабалу, когда человек начинал выплачивать долг, но его размер практически не уменьшался.
Кроме того, законодательно закрепляется норма о повышении процента по ипотечному кредиту, если плательщик в течение 30 дней не выполнит обязательства по страхованию жизни и имущества. Но эта норма обязательно должна быть закреплена в кредитном договоре. Впрочем, на практике этот порядок и так уже действует в течение многих лет.
Получить автокредит станет сложнее
Тем временем Центробанк продолжает бороться с высокой закредитованностью. В марте стало труднее получить ипотеку, если нет достаточной суммы на первоначальный взнос, и уже есть выплачиваемые кредиты. Теперь аналогичную меру вводят в отношении автокредитования. Как и в случае с приобретением квартир, сам кредит не должен стать дороже. Но вот риск отказа в нем повышается. Все дело в том, что для банков вводятся повышенные надбавки к коэффициентам риска. Мера коснется тех, у кого половина официального дохода и так уходит на погашение кредита.
Льготную ипотеку отменили
С 1 июля в России официально завершается программа льготной ипотеки, хотя и до этой даты в последние месяцы банки по разным причинам неохотно выдавали такие кредиты. Эксперты называют целый ряд причин, которые привели к решению о прекращении данной программы господдержки. Во-первых, пандемия коронавируса давно позади, а программа в свое время вводилась именно с целью поддержать строительный сектор в непростой период спада продаж. Кроме того, программа льготной ипотеки оказалась «палкой о двух концах»: на короткий срок сделав квартиры в новостройках действительно доступнее для небогатых россиян, в дальнейшем она привела к резкому взлету цен на «первичку» и разрыву в цене между квартирами в новостройках и во вторичном жилфонде. По факту многие пользовались льготными кредитами не для улучшения жилищных условий, на что делался расчет, а в качестве инвестиций, массово покупая относительно недорогие «однушки» и квартиры-студии.
Приставов обязали быстрее закрывать исполнительные производства
Судебные приставы обязаны с 1 июля закрывать исполнительные производства в течение трех дней в тех случаях, если ответчик полностью выплатил положенную сумму, или тогда, когда он признан банкротом, и с него взыскали все, что возможно взыскать по закону. Это должно уменьшить количество ситуаций, когда уже фактически рассчитавшийся по долгам человек в течение значительного времени еще сталкивается с действовавшими в отношении него ограничениями.
Вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
Решением Минфина с 1 июля увеличиваются минимальные цены розничной продажи, а также закупки и перепродажи крепкого алкоголя — выше 28%. Эти изменения не касаются импорта и экспорта, но будут обязательными на внутреннем рынке. Так, за бутылку водки объемом 0,5 л с сегодняшнего дня придется заплатить минимум 299 рублей, тогда как ранее действовавшая нижняя ценовая планка составляла 281 рубль. Еще существеннее дорожают бренди и коньяк — за тот же объем этих алкогольных напитков придется платить минимум 403 вместо 375 рублей и 556 вместо 517 рублей. За нарушение должностному лицу грозит дисквалификация на срок до 3 лет и штраф в размере 50 тыс. рублей. Компания же заплатит 100 тыс. рублей и будет лишена лицензии на продажу алкоголя. Правило о минимальных ценах на крепкий алкоголь действует в России с 2009 года как инструмент борьбы с контрафактом.
В России создадут единый реестр адвокатов
Согласно вступающему в силу закону, в России появится единый реестр адвокатов, в котором в свободном доступе отразят сведения о всех специалистах, получивших лицензию, и даже о тех, кто не справился с квалификационными испытаниями. Сейчас действуют только отдельные региональные реестры. Существенным моментом является требование к уровню образования. Для того, чтобы стать адвокатом, потребуется образование на уровне магистра, не менее двух лет опыта работы в юриспруденции и стажировка. А вот обладатели звания «Заслуженный юрист России» смогут стать адвокатами без квалификационного экзамена.
Фермеры смогут селить туристов на землях сельхозназначения
Еще один новый закон позволяет фермерам строить гостевые дома на землях сельхозназначения и селить там туристов. Феномен сельского туризма, когда городские жители в выходные дни или во время короткого отпуска едут понаблюдать за сельхозпроизводством, купить уникальную продукцию и просто сменить обстановку, набирает все большую популярность. Серьезной преградой до сих пор был формальный запрет на строительство домов для их размещения на землях хозяйств. Теперь эта формальность устранена.
Система «Честный знак» распространится на новую категорию товаров
По традиции завершаем обзор перечнем товаров, которые с июля пополнили систему «Честный знак» и подлежат обязательной маркировке, до сих пор знакомой большинству по молочной, алкогольной и табачной продукции. Акцизные марки и коды маркировки теперь должны быть на табачной продукции, не только произведенной в России, но и во ввезенной из-за рубежа. Ответственность за это несет импортер.
Система «Честный знак», напомним, позволяет проследить путь товара от производителя до прилавка, контролировать срок годности в тех случаях, когда это необходимо, и также призвана бороться с контрафактной продукцией.