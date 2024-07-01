Песков высказался о концентрации войск Украины у границ Белоруссии

«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнёры», — ответил он на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля добавил, что у России особые форматы диалога с Белоруссией по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб.
«И наши министерства обороны находятся в партнёрском постоянном контакте», — подчеркнул Песков.
Ранее Генштаб ВС Белоруссии заявил, что ситуация на границе с Украиной непростая.
29 июня Белоруссия на фоне активности украинских БПЛА дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы, а также критически важных объектов республики.