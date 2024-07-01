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Песков высказался о концентрации войск Украины у границ Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия считает вопрос концентрации украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой.

Источник: РИА "Новости"

«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнёры», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что у России особые форматы диалога с Белоруссией по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб.

«И наши министерства обороны находятся в партнёрском постоянном контакте», — подчеркнул Песков.

Ранее Генштаб ВС Белоруссии заявил, что ситуация на границе с Украиной непростая.

29 июня Белоруссия на фоне активности украинских БПЛА дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы, а также критически важных объектов республики.