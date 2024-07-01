Премьер Молдовы отправляется в Грецию с двухдневным визитом

В столице Греции молдавский премьер примет участие в 28-м ежегодном форуме по актуальным вопросам, организованном изданием «Экономист», где выступит с речью.
У в Афинах у Речана также запланирован ряд встреч, в частности, с президентом Греции Екатерини Сакелларопулу и главой кабинета министров страны Кириакосом Мицотакисом. Ожидается, что премьер-министры примут участие в церемонии подписания соглашения о взаимном признании и конвертации водительских прав между двумя странами.
Также в Афинах премьер-министр проведет беседу с представителями деловой среды, а также с гражданами Молдовы, проживающими в Греции.