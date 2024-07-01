Премьер Молдовы отправляется в Грецию с двухдневным визитом

У в Афинах у Речана также запланирован ряд встреч, в частности, с президентом Греции Екатерини Сакелларопулу и главой кабинета министров страны Кириакосом Мицотакисом. Ожидается, что премьер-министры примут участие в церемонии подписания соглашения о взаимном признании и конвертации водительских прав между двумя странами.