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Крутой: Беларусь готова к любому сценарию развития событий с Украиной

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Беларусь имеет ответ на любой сценарий развития ситуации вокруг Украины, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой.

Источник: Sputnik.by

Ранее глава Генштаба Беларусь Павел Муравейко сообщил, что ситуация на границе с Украиной складывается непростая и меняется не в лучшую сторону.

Глава президентской администрации заверил, что белорусские военные отслеживают ситуацию на границе с Украиной внимательным образом.

«У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации и как-то проверяла нас на прочность».

сказал Крутой.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что украинская сторона проводит разведку белорусской границы с использованием БПЛА. Также украинские военные имеют беспилотники способные наносить удар вглубь белорусской территории.

В Минобороны пояснили, что на границе украинская сторона в минных ограждениях оборудовала проходы, которыми могут воспользоваться диверсанты для осуществления провокаций.