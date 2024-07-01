Крутой: Беларусь готова к любому сценарию развития событий с Украиной

Ранее глава Генштаба Беларусь Павел Муравейко сообщил, что ситуация на границе с Украиной складывается непростая и меняется не в лучшую сторону.
Глава президентской администрации заверил, что белорусские военные отслеживают ситуацию на границе с Украиной внимательным образом.
«У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации и как-то проверяла нас на прочность».
Накануне оборонное ведомство сообщило, что украинская сторона проводит разведку белорусской границы с использованием БПЛА. Также украинские военные имеют беспилотники способные наносить удар вглубь белорусской территории.
В Минобороны пояснили, что на границе украинская сторона в минных ограждениях оборудовала проходы, которыми могут воспользоваться диверсанты для осуществления провокаций.