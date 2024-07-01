Песков сообщил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

«Путин говорил, что Россия открыта для любого диалога, чтобы достичь целей, которые мы перед собой ставили. Эта открытость сохраняется», — заявил Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что считает возможными переговоры с Россией через посредников, которыми могут выступить представители любой страны. По его словам, впервые такая модель была использована при подписании так называемой зерновой сделки.
В рамках зерновой сделки были подписаны два зеркальных соглашения, которые Турция и ООН подписали с Украиной и отдельно с представителями России. Президент Украины говорил, что, по его мнению, такую схему можно использовать при урегулировании вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства».
28 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует затягивать военный конфликт с Россией и намерена подготовить детальный план его урегулирования в 2024 году. При этом незадолго до этого Владимир Путин в качестве условий для урегулирования российско-украинского военного конфликта назвал вывод войск из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.