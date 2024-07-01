Песков сообщил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

28 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует затягивать военный конфликт с Россией и намерена подготовить детальный план его урегулирования в 2024 году. При этом незадолго до этого Владимир Путин в качестве условий для урегулирования российско-украинского военного конфликта назвал вывод войск из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.