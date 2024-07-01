ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек

Тасмагамбетов рассказал о планах усилении прогнозно-аналитической составляющей в работе организации. «Усиление аналитической и прогнозной составляющей в работе ОДКБ, безусловно, было очень своевременной и важной инициативой (ее выдвинула Белоруссия — ред.). Мир становится более сложным, система международной безопасности подвергается серьезному напряжению, возникает необходимость тщательнее изучать различные факты и события, учитывать большее количество факторов для принятия более выверенных решений. Решая вопросы обеспечения коллективной безопасности, важно иметь возможность максимально контролировать ситуацию с целью предупреждения и превентивной нейтрализации вызовов и угроз», — отметил он.