В правительстве области намерены создать ситуационный центр губернатора

В рамках реализации указа, как отмечается в проекте документа, будут обеспечиваться сбор, обработка, анализ и хранение информации по актуальным вопросам, «обеспечение мониторинга СМИ на предмет выявления актуальных вопросов», «информационно-аналитическое обеспечение губернатора Калининградской области в целях всесторонней оценки актуальных вопросов».