Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

«Ведомство по защите конституции Баварии может продолжать следить за АдГ как за подозреваемой в правоэкстремизме организацией. К такому решению пришел административный суд Мюнхена в понедельник утром», — пишет издание. По его данным, суд отклонил иск партии, считающей такую оценку своей деятельности не соответствующей действительности.
Наблюдение за баварским отделением партии было начато в 2022 году, его итогом должен стать доклад ведомства, подтверждающий или отменяющий изначальное подозрение.
В мае Высший административный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что решение федерального ведомства классифицировать партию как «подозреваемую в правом экстремизме» является обоснованным.
Статус «подозреваемой в правом экстремизме» для партии дает законные основания Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за ней. Этот статус действует для всей партии на федеральном уровне.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала «вернуться к минимальным демократическим практикам».
АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени — и с Китаем.