Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени — и с Китаем.