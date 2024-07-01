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Суд разрешил контрразведке Германии вести слежку за партией АдГ в Баварии

БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Административный суд Мюнхена отклонил иск партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) против ведомства по охране конституции в Баварии, подозревающего партию в правом экстремизме, тем самым ведомство может и далее вести слежку за АдГ, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на решение суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ведомство по защите конституции Баварии может продолжать следить за АдГ как за подозреваемой в правоэкстремизме организацией. К такому решению пришел административный суд Мюнхена в понедельник утром», — пишет издание. По его данным, суд отклонил иск партии, считающей такую оценку своей деятельности не соответствующей действительности.

Наблюдение за баварским отделением партии было начато в 2022 году, его итогом должен стать доклад ведомства, подтверждающий или отменяющий изначальное подозрение.

В мае Высший административный суд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия постановил, что решение федерального ведомства классифицировать партию как «подозреваемую в правом экстремизме» является обоснованным.

Статус «подозреваемой в правом экстремизме» для партии дает законные основания Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за ней. Этот статус действует для всей партии на федеральном уровне.

В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволяет федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.

Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала «вернуться к минимальным демократическим практикам».

АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени — и с Китаем.