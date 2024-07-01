Радий Хабиров предоставил Центризбиркому листы поддержки его кандидатуры от 462 депутатов

Сегодня, 1 июля, Радий Хабиров подал документы в Центральную избирательную комиссию Башкирии для его регистрации в качестве кандидата на посты главы республики. Об этом рассказала пресс-служба ЦИК.
Действующий руководитель региона представил:
— листы поддержки с подписями 462 депутатов представительных органов местного самоуправления;
— данные о трех кандидатурах, которые предлагаются на должность члена Совета Федерации;
— первый финансовый отчет;
— уведомление о том, что не имеет счетов и не хранит наличные и ценности в зарубежных банках, расположенных за пределами России, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.