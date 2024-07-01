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Радий Хабиров предоставил Центризбиркому листы поддержки его кандидатуры от 462 депутатов

Хабиров подал в ЦИК листы поддержки его кандидатуры на пост главы Башкирии.

Источник: vk.com/clubbashkortostanizbirkom

Сегодня, 1 июля, Радий Хабиров подал документы в Центральную избирательную комиссию Башкирии для его регистрации в качестве кандидата на посты главы республики. Об этом рассказала пресс-служба ЦИК.

Действующий руководитель региона представил:

— листы поддержки с подписями 462 депутатов представительных органов местного самоуправления;

— данные о трех кандидатурах, которые предлагаются на должность члена Совета Федерации;

— первый финансовый отчет;

— уведомление о том, что не имеет счетов и не хранит наличные и ценности в зарубежных банках, расположенных за пределами России, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.