Из Омского Горсовета уходят сразу два депутата

В пятницу, пятого июля, Омский городской Совет проведёт внеочередное заседание. Как стало известно порталу Om1.ru, на нём рассмотрят один вопрос — о досрочном прекращении полномочий депутатов.
Свои мандаты сдают два народных избранника — медиаменеджер Павел Корольков и главный врач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Оба написали заявления об отставке по собственному желанию: Маркелов с 3 июля, а Корольков с 19 июля.
По информации портала Om1.ru, Дмитрий Маркелов после ухода может стать министром здравоохранения Омской области. Павел Корольков сдаёт мандат в связи с переездом: по некоторым данным, он уже покинул город.