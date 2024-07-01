Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омского Горсовета уходят сразу два депутата

Один из них, по некоторым данным, уже покинул Омск.

Источник: Om1.ru

В пятницу, пятого июля, Омский городской Совет проведёт внеочередное заседание. Как стало известно порталу Om1.ru, на нём рассмотрят один вопрос — о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Свои мандаты сдают два народных избранника — медиаменеджер Павел Корольков и главный врач онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Оба написали заявления об отставке по собственному желанию: Маркелов с 3 июля, а Корольков с 19 июля.

По информации портала Om1.ru, Дмитрий Маркелов после ухода может стать министром здравоохранения Омской области. Павел Корольков сдаёт мандат в связи с переездом: по некоторым данным, он уже покинул город.