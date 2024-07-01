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Министр обороны Узбекистана прибыл с визитом в Беларусь

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С официальным визитом в Республику Беларусь прибыл министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Источник: БелТА

В соответствии с программой визита предусмотрены переговоры главы узбекской военной делегации с министром обороны Республики Беларусь, а также участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.