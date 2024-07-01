Министр обороны Узбекистана прибыл с визитом в Беларусь

В соответствии с программой визита предусмотрены переговоры главы узбекской военной делегации с министром обороны Республики Беларусь, а также участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.