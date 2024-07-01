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Глава Самарской области раскритиковал работу добровольной пожарной охраны в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назвал организацию работы добровольной пожарной охраны в регионе неправильной.

Источник: РИА "Новости"

Недовольство главы региона вызвала ситуация с ликвидацией пожара в бане в селе Новые Ключи в Кинель-Черкасском районе Самарской области, о которой отчитался врио главы регионального ГУ МЧС Алексей Степанов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, 1 июля.

Как выяснилось на совещании, пожарные прибыли на место только через 33 минуты после того, как получили сообщение о происшествии, преодолев 43 км. К этому времени баня полностью сгорела.

Ближайший пожарный автомобиль находился в соседнем селе, но водителя для него на месте не было. Вячеслав Федорищев отметил, что подобные случаи недопустимы, и водитель у подразделения добровольной пожарной охраны должен быть не один, а несколько.

Глава региона подчеркнул, что «это вопрос организации работы». Он призвал «подтянуть дисциплину» и провести командно-штабные учения на территории.

МЧС