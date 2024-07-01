Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Украины

Министр заявила, что ее сбивают с толку дискуссии, во время которых «поддержка Украина рассматривается как жест благотворительности, а не как-то, чем она, собственно говоря, является — инвестированием в собственную безопасность» Германии. «Большего национального интереса ведь вообще-то не может и быть», — утверждала она. Бербок отметила, что ее смущают также рассуждения людей, которые желали бы жить в безопасности, но не хотели бы, чтобы на ее обеспечение тратились деньги.