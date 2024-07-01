В штабе Байдена считают, что его замена вызовет хаос

По данным издания, штаб Байдена разослал письмо журналистам и сторонникам Демпартии на выходных. В письме представители команды демократа отметили со ссылкой на данные соцопроса, что замена действующего американского лидера «приведет к хаосу». Политтехнологи уверены, что в случае замены у других политиков, в том числе у вице-президента Камалы Харрис, будет меньше шансов на победу, чем у Байдена. «Это наилучший возможный способ для Дональда Трампа победить, а нам проиграть», — говорится в письме. Штаб также подчеркнул, что заменить Байдена означает вывести из гонки за пост президента «единственного человека, когда-либо победившего Трампа».