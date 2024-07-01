В штабе Байдена считают, что его замена вызовет хаос

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Замена Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии для участия в выборах президента США вызовет хаос и повысит вероятность победы республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на электронное письмо предвыборного штаба политика-демократа.
По данным издания, штаб Байдена разослал письмо журналистам и сторонникам Демпартии на выходных. В письме представители команды демократа отметили со ссылкой на данные соцопроса, что замена действующего американского лидера «приведет к хаосу». Политтехнологи уверены, что в случае замены у других политиков, в том числе у вице-президента Камалы Харрис, будет меньше шансов на победу, чем у Байдена. «Это наилучший возможный способ для Дональда Трампа победить, а нам проиграть», — говорится в письме. Штаб также подчеркнул, что заменить Байдена означает вывести из гонки за пост президента «единственного человека, когда-либо победившего Трампа».
В то же время в беседе с журналом неназванный советник Байдена высказал уверенность, что, несмотря на идеи заменить претендента на пост президента от Демпартии, в конце концов «избирателям надо будет дать ответ на вопрос: Трамп или Байден?». В штабе продолжают считать, что по всем показателям поддержка обоих политиков по-прежнему находится «примерно на одном уровне». «[Соцопросы] показывают ожидаемое: дебаты не изменили положение участников гонки», — отметили сторонники Байдена.
При этом журнал пишет, что опросы выявили тревожные для демократов тенденции. Большинство избирателей считают, что Байден не должен занимать пост президента, слишком стар и его нужно заменить другим политиком от Демпартии в ходе предвыборной гонки, указывает издание.
27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демпартии.