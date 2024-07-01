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Делегация ПАСЕ оценит политическую обстановку в Молдове и подготовку выборам

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Содокладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пьер-Ален Фриде и Занда Калниня-Лукашевица с первого по третье июля проведут мониторинг и документирование в ходе визита в Молдову.

Источник: Sputnik.md

В сфере интереса комиссии — политические события последнего времени в стране, а также подготовка к проведению президентских выборов и конституционного референдума, а также голосования по почте в октябре этого года.

«В повестке дня также обсуждение вопросов иностранного вмешательства, прогресса в реформировании юстиции, внешней оценки судей и прокуроров».

говорится в сообщении пресс-службы парламента Молдовы.

Программа визита делегации включает встречи со спикером парламента Игорем Гросу и вице-спикером Дойной Герман, президентом Майей Санду, главой МИД Михаилом Попшоем, депутатами от фракций правящей партии и Блока коммунистов и социалистов, а также с представителями Центральной избирательной комиссии, экспертами и гражданскими активистами.

Содокладчики ПАСЕ также побеседуют с директором Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ, генеральным прокурором Ионом Мунтяну, главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, с членами комиссии по веттингу для судей и прокуроров.

В этом году содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ уже посещали Молдову: в феврале представители организации в ходе визита посетили также Гагаузию.