Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции

В июне ЕС выделил Молдавии 9 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны, деньги поступят через Европейский фонд мира.
«ЕС купит для Молдовы зенитно-ракетные комплексы малой дальности на 9 миллионов евро. Нашу нейтральную страну они пичкают оружием. Ранее Европейский фонд мира уже выделял 137 миллионов евро нашим вооруженным силам. Как Майя Санду (президент Молдавии — ред.) будет отрабатывать эти деньги? Здоровьем и жизнями молдаван? Не ждите интеграции в европейскую экономику или сельское хозяйство. Реально только втягивание страны в военную заварушку», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что военная помощь Запада ставит под угрозу нейтралитет страны.
Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.