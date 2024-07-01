Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции

«ЕС купит для Молдовы зенитно-ракетные комплексы малой дальности на 9 миллионов евро. Нашу нейтральную страну они пичкают оружием. Ранее Европейский фонд мира уже выделял 137 миллионов евро нашим вооруженным силам. Как Майя Санду (президент Молдавии — ред.) будет отрабатывать эти деньги? Здоровьем и жизнями молдаван? Не ждите интеграции в европейскую экономику или сельское хозяйство. Реально только втягивание страны в военную заварушку», — написал Шор в своем Telegram-канале.