Глава МВД Беларуси Кубраков сказал, какую задачу Лукашенко ставил перед милицией

Кубраков сообщил, что для комфорта посетителей устанавливают кондиционеры и систему электронной очереди, предусматривают полный комплекс админуслуг, в том числе, снятие и постановку на учет транспорта, получение водительских удостоверений. Он подчеркнул, что органы внутренних дел делают все для обеспечения безопасности, также и на дорогах.