Глава МВД Беларуси Кубраков сказал, какую задачу Лукашенко ставил перед милицией

Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о задаче, поставленной президентом Беларуси Александром Лукашенко перед белорусской милицией, сообщает пресс-служба ведомства.
Кубраков пояснил, что в 2024-м в Год качества белорусскими властями делается все для обеспечения безопасности в стране и создания комфортных условий для граждан при осуществлении админпроцедур.
Также глава МВД подчеркнул, что Александр Лукашенко поставил четкую задачу, чтобы каждый, обратившийся в органы внутренних дел за помощью, получил ее на высоком уровне.
— Поэтому по всей республике проводятся ремонты и обновление зданий и сооружений — в первую очередь тех, куда обращаются граждане, — объяснил он.
Кубраков сообщил, что для комфорта посетителей устанавливают кондиционеры и систему электронной очереди, предусматривают полный комплекс админуслуг, в том числе, снятие и постановку на учет транспорта, получение водительских удостоверений. Он подчеркнул, что органы внутренних дел делают все для обеспечения безопасности, также и на дорогах.