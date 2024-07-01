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Политолог Минченко прокомментировал итоги первого тура выборов во Франции

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», прокомментировал итоги первого тура парламентских выборов во Франции.

Источник: Reuters

В беседе с газетой «Взгляд» он выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон пришёл к власти с идеями обновления, но никакого содержательного преобразования в стране не произошло, что и стало одной из причин неудачи президентской партии на выборах.

«Те же политические силы, которые поднимали темы экономики, социальной сферы и миграции, нашли больший отклик у французов», — сказал Минченко.

По его прогнозу, шансы партии Макрона победить во втором туре очень малы.

«С третьего места выйти на первое вряд ли удастся, но можно чуть улучшить свой результат», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ряде французских городов вечером 30 июня прошла волна протестов, начавшихся после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов, победу на которых одержала правая партия «Национальное объединение» и её союзники.