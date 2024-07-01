Венгрия стала председателем Совета ЕС

Девизом председательства Будапешта выбрана фраза «Сделаем Европу снова великой», при этом руководство страны выступает за внешнюю политику, которая идет вразрез взглядам нынешних властей ЕС.
Эксперты полагают, что во главе сообщества Венгрия продолжит отстаивать свои непопулярные взгляды на его расширение, отношения с Россией и Украиной, нелегальную миграцию, а также попытается вернуть ЕС его былую конкурентоспособность.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что его страна не будет участвовать в миссии НАТО на Украине. Как считает политик, «европейский поезд идет в сторону войны», но «убедить машиниста не ехать дальше не удалось».
Логотипом венгерского председательства был выбран Кубик Рубика, который призван символизировать «венгерскую изобретательность и умение решать проблемы, а также сложность европейских дел».