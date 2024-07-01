«Путин знает». В США высказались о войне с Россией

«Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, хладнокровных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, как ему удается сохранять терпение. Я не знаю, как он удерживается от того, чтобы не говорить на своих пресс-конференциях очень грубые вещи. Иногда мне хочется, чтобы он высказывался немного резче. Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО, потому что он знает — как и нам следует знать, но, видимо, не знаем — что это может привести к использованию ядерного оружия», — сказал офицер.