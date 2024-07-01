ООН поможет Узбекистану разработать программу сотрудничества для устойчивого развития страны на 2026−2030 годы

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, открывая встречу, отметил, что нынешний, уже второй визит Антониу Гутерриша в республику свидетельствует о всемерной поддержке ООН осуществляемых страной реформ.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ход реализации совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Отмечена интенсивная динамика и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества.
«Успешно реализуются 140 совместных программ и проектов. Только за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 10 специальных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что с начала года Узбекистан посетили пять заместителей Генерального секретаря ООН. В прошлом месяце наша страна была избрана в состав Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда. Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство еще одного специального учреждения ООН — Международного фонда сельскохозяйственного развития.
Совместно проводятся крупные международные мероприятия с глобальной повесткой, в частности по вопросам продовольственной безопасности, развития туризма, борьбы с бедностью и изменением климата, а также защиты биоразнообразия. В следующем году в Самарканде пройдет 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО.
В рамках встречи состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Глава нашего государства выразил решительную поддержку инициативам генсека по обеспечению международной безопасности и стабильности, реформированию ООН и ее основных органов, проведению в текущем году Саммита будущего в городе Нью-Йорке.
Рассмотрены вопросы взаимодействия в области развития транспортной взаимосвязанности, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности в регионе.
Стороны также обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане и подчеркнули необходимость расширения гуманитарной помощи афганскому народу, выработки консолидированной стратегии мирового сообщества в отношении этой страны.
По итогам встречи достигнута договоренность о совместной разработке рамочной программы сотрудничества с ООН для устойчивого развития Узбекистана на 2026−2030 годы.