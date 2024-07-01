ООН поможет Узбекистану разработать программу сотрудничества для устойчивого развития страны на 2026−2030 годы

Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что с начала года Узбекистан посетили пять заместителей Генерального секретаря ООН. В прошлом месяце наша страна была избрана в состав Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда. Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство еще одного специального учреждения ООН — Международного фонда сельскохозяйственного развития.