МИД Беларуси прокомментировал очередные санкции ЕС

По его словам, многочисленные решения европейских властей о введении ограничительных мер объединяет между собой полное отсутствие перспектив достигнуть хоть каких-нибудь целей.
«Чем раньше евробюрократы это поймут — тем меньше вреда они успеют нанести европейскому же бизнесу и населению».
После чего добавил, что для официального Минска новые рестрикции ни что иное, как полностью проходной этап. Потому что у страны множество планов по развитию, есть работающая экономика, а в будущем много проектов.
«Мы готовимся к Дню Независимости, на этой неделе планируем стать полноправным членом ШОС, осуществить ряд серьезных зарубежных визитов и запустить значимые кооперационное программы с теми странами, которые хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество. А таких стран в мире большинство», — отметил Анатолий Глаз.
Он заявил, что предпринятые Европейским Союзом попытки остановить развитие Беларуси при помощи незаконных санкций выглядят комично.
«Очевидно, что решения, принятые впопыхах, чтобы успеть к смене председательства, на деле усилят нас еще больше, активизируют взаимодействие с ключевыми партнерами, причинят дискомфорт, прежде всего, европейцам и в конечном счете еще больше ослабят сам Евросоюз».
По словам Анатолия Глаза, при таком подходе, который не разделяется глобальным большинством, ЕС вряд ли удастся претендовать на значимую роль при формирующемся новом миропорядке.
«Разумеется, правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных ассиметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран».
После чего напомнил, что данные шаги белорусской стороны не являются инициативой, потому что вся ответственность за ответные на санкции шаги лежит на руководстве Евросоюза.
«Хотя по-прежнему убеждены, что для снятия взаимных претензий эффективнее не обмен рестрикциями, а диалог, к которому Беларусь готова в любых форматах и по любым самым чувствительным вопросам», — резюмировал белорусский дипломат.