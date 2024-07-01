Маск обвинил вице-президента США во лжи

Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-президент Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом, а она в тандеме с действующим главой государства Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять «репродуктивные свободы» женщин.
«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — прокомментировал публикацию Маск.
Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети.
Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.