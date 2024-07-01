Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск обвинил вице-президента США во лжи

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис и предупредил, что в принадлежащей ему социальной сети Х такое больше не проходит.

Источник: AP 2023

Харрис ранее опубликовала пост, в котором бездоказательно утверждала, что экс-президент Дональд Трамп введет национальный запрет на аборты в случае возвращения в Белый дом, а она в тандеме с действующим главой государства Джо Байденом сделает все, чтобы отстоять «репродуктивные свободы» женщин.

«Когда политики или, по крайней мере, стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — прокомментировал публикацию Маск.

Пост Харрис в Х появляется с контекстом, который добавили читатели. Они напомнили, что Трамп многократно отрицал планы запрещать аборты, и в доказательство привели многочисленные ссылки на СМИ и социальные сети.

Отношение к абортам — один из основных маркеров политической идентичности в США и важная линия водораздела между правящими ныне демократами и пребывающими в оппозиции республиканцами. Первые требуют дать право женщине самой решать, как быть с беременностью, вторые настаивают на приоритетной ценности жизни зародыша в утробе матери. Трамп доказывает, что безусловное прерывание беременности возможно только в случаях инцеста, изнасилования и угрозы жизни матери, а в остальном должно решать законодательство отдельных штатов.