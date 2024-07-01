В Киеве анонсировали серьезные кадровые изменения во власти

«Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал политик в Telegram.