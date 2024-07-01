В Киеве анонсировали серьезные кадровые изменения во власти

«Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал политик в Telegram.
Газета «Страна.ua» со ссылкой на источники накануне писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.
Кроме того, Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые вопросы в кабинете министров, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, а также советник — «уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины» Алена Вербицкая и «уполномоченный по вопросам волонтерской деятельности» Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки продиктованы оптимизацией штата.