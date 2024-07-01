Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу отказали в абсолютном иммунитете от юридического преследования

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.

Источник: AFP 2023

В постановлении говорится, что президент неподсуден только за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не подпадать.

«Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос», — говорится в постановлении суда.

Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.

Трамп Дональд