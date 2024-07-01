Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали возможные сроки операции ЦАХАЛ против «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать операцию против шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана во второй половине июля. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку ливанская группировка “Хезболла” не прекращает своих атак на Израиль, может разразиться еще одна открытая военная кампания. Армия Израиля готовится к “экстремальному сценарию”, — говорится в публикации.

По данным издания, западные дипломаты предполагают, что операция на юге Ливана может начаться «на третьей или четвертой неделе июля».

Ранее, 29 июня, посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан на фоне напряженности между ЦАХАЛ и «Хезболлой». В тот же день миссия Ирана при ООН заявила, что полномасштабная военная операция Израиля в Ливане будет означать начало «войны на уничтожение».

25 июня советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что урегулирование конфликта осложняется тем, что Израиль и базирующееся на территории Ливана движение «Хезболла» не ведут прямых переговоров.

22 июня СМИ сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны “Железный купол”.

До этого, 18 июня, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль утвердил оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.